Truffe coi falsi messaggi Tari segnalazioni nel Reggiano

Nel Reggiano sono state segnalate diverse truffe attraverso messaggi falsi. Le vittime hanno ricevuto comunicazioni ingannevoli riguardanti visite mediche, operazioni bancarie e la posizione sulla tassa sui rifiuti. Le autorità raccomandano di prestare attenzione a questi tentativi di raggiro e di verificare sempre le comunicazioni ufficiali prima di fornire dati o effettuare azioni. Nessuna delle comunicazioni è stata confermata come autentica.

Reggio Emilia, 8 aprile 2026 - Falsi messaggi per visite mediche, per operazioni bancarie, fino a fasulle posizioni sulla Tari. Arrivano via Sms e invitano a comporre un numero telefonico o a cliccare su un link. Attenzione. Si tratta di potenziali truffe, ovvero tentativo di frodi informatiche architettati per sottrarre denaro o dati personali. Negli ultimi anni questi messaggi fasulli arrivano a più riprese. Di recente anche nella Bassa Reggiana si sono moltiplicati i casi, in particolare con false segnalazioni di posizioni Tari che sarebbero irregolari. Episodi che in altre regioni, come in Friuli, ad esempio, si ripetono ormai da almeno due anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffe coi falsi messaggi Tari, segnalazioni nel Reggiano Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Tari, ancora truffe: “Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personali”Firenze, 8 aprile 2026 – Tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari. Temi più discussi: Prenotazione Booking intercettata per rubare soldi con messaggi falsi: come difendersi dalla nuova truffa; Intercettano la prenotazione Booking per rubare soldi: la nuova truffa in Italia; Attenzione alle truffe: l’Asp di Enna smaschera i messaggi falsi che ingannano i cittadini; La truffa phishing: avvocato romano raggirato per oltre 15mila euro. Falsi sms sulla Tari, Plures Alia: Attenzione a messaggi truffaPlures Alia informa che sui territori serviti sono stati segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari ... gonews.it Falsi sms sulla Tari nel fiorentino, Alia: ‘Non rispondere ai messaggi truffa’Plures Alia informa che sui territori serviti dall’azienda, tra cui l’area fiorentina, sono stati segnalati dei tentativi di truffa ai danni di cittadini tramite sms relativi alla Tari. Il messaggio, ... 055firenze.it Tari, ancora truffe: “Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personali” x.com Truffe in bolletta luce e gas, ecco che cosa fare per evitare le trappole – Tutto quello che c’è da sapere per riconoscerle e difendersi Costi gonfiati e contratti fantasma: l’incubo che colpisce 4 milioni di italiani - facebook.com facebook