Truffe digitali | tutti nel mirino Falsi messaggi e cloni vocali per rubare l’account in un clic I consigli

Falsi messaggi e cloni vocali sono diventati strumenti comuni nelle truffe digitali, mirati a rubare gli account con un clic. Le vittime ricevono notifiche ingannevoli o chiamate che imitano persone conosciute, inducendole a condividere dati sensibili. Le autorità raccomandano di verificare sempre le fonti e di non cliccare su link sospetti. Nessun dettaglio specifico su persone o enti è stato fornito.

Firenze, 25 maggio 2026 – “Oggi passiamo gran parte della giornata al telefono: tra notifiche, chat e chiamate. Rispondiamo ai messaggi mentre lavoriamo, controlliamo le mail in fila al supermercato e gestiamo pagamenti direttamente dallo smartphone. In questa giungla digitale, però, non circolano solo mail di lavoro o messaggi reali su WhatsApp. Tra una notifica e l’altra si nascondono predatori capaci di muoversi senza dare nell’occhio, insinuandosi nella nostra quotidianità con tecniche sempre più sofisticate e ingannevoli”. MARIA PAVLOVA A spiegarlo è Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. Presidente, un quadro preoccupante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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