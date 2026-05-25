Truffe alle assicurazioni arrestati tre poliziotti in provincia di Napoli

Notizia in breve

Tre poliziotti sono stati arrestati in provincia di Napoli nell’ambito di un’indagine sulle truffe alle assicurazioni. Complessivamente, quattro persone sono finite agli arresti domiciliari per associazione a delinquere, falso e simulazione di reato. L’indagine ha portato all’arresto dei poliziotti, coinvolti in attività illecite legate alle frodi assicurative. La notizia si riferisce a un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti o sulle modalità delle truffe.