Rissa familiare per un caricabatterie | arrestati tre fratelli in provincia di Napoli

Tre fratelli sono stati arrestati a Casoria, in provincia di Napoli, a seguito di una rissa scoppiata per un caricabatterie. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio e ha coinvolto diverse persone, provocando danni e tensioni nel quartiere. La lite è degenerata in violenza e le forze dell'ordine sono intervenute per calmare gli animi e procedere all'arresto dei partecipanti. La situazione si è risolta con l'intervento delle autorità, che hanno portato via i tre uomini coinvolti.

Violenza a Casoria in provincia di Napoli, arrestati tre fratelli per una rissa scatenata da una faida per un caricabatterie. Il caso Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della sezione radiomobile di Casoria, intervenuti in via Martiri D’Otranto, la vicenda sarebbe nata da intemperanze familiari per i più futili motivi: la madre dei tre presta un caricabatterie per cellulari a uno dei figli, nel momento in cui ne chiede la restituzione, il figlio immagina che il dispositivo sarebbe stato consegnato a un altro fratello con cui è in contrasto. Questo provoca una reazione spropositata che porta il figlio ad inseguire la donna fino a casa: la strattona, la insulta e distrugge un microonde, una macchinetta per il caffè e alcuni soprammobili. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rissa familiare per un caricabatterie: arrestati tre fratelli in provincia di Napoli Rissa per il caricabatterie a Casoria, tre fratelli si affrontano a colpi di tegole e coltelli: arrestatiUno dei tre fratelli ha insultato la madre e, quando gli altri due figli sono intervenuti per difenderla, tra i tre è scoppiata una violenta rissa. Rissa tra tre fratelli per un caricabatterie: tutti in manetteÈ pomeriggio quando i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria intervengono in via Martiri D’Otranto. Temi più discussi: Pasqua di tensione a Sant'Angelo dei Lombardi: un investimento scatena una rissa in piazza; Rissa in un bivacco nell'androne di un supermercato: un ferito trasportato in ospedale; Apprezzamento a una donna. Rissa a sprangate: sette arresti; Morolo, vicini di casa in guerra s'incontrano per strada e scoppia una rissa: tre feriti e indagini dei carabinieri. Rissa familiare per un caricabatterie: arrestati tre fratelli in provincia di NapoliViolenza a Casoria in provincia di Napoli, arrestati tre fratelli per una rissa scatenata da una faida per un caricabatterie. Il caso Secondo le ricostruzioni ... ilmattino.it Lite familiare per un caricabatterie, in manette tre fratelliCASORIA. Lite familiare per un caricabatterie, in manette tre fratelli. È pomeriggio quando i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria intervengono in via Martiri D’Otranto. Un uomo è su una t ... ilroma.net Rissa familiare per un caricabatterie: arrestati tre fratelli nel Napoletano - facebook.com facebook