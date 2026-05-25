Maxi truffe alle assicurazioni | arrestati anche tre poliziotti

Questa mattina sono stati arrestati quattro uomini, tra cui tre poliziotti, con l’accusa di aver partecipato a una maxi truffa alle assicurazioni. Le autorità hanno disposto gli arresti domiciliari per tutti. Le indagini hanno rivelato che gli agenti avrebbero falsificato documenti e simulato reati per favorire le truffe. I dettagli sulle modalità del raggiro non sono stati ancora resi pubblici.

Questa mattina la polizia di stato ha posto agli arresti domiciliari di quattro persone, di cui tre poliziotti, accusati di falso e di simulazione di reato. Le attività investigative sono state avviate in seguito ad alcune incongruenze rilevate dall'Ufficio Controllo del Territorio.Le indagini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Three cops arrested in insurance fraud sting!!!

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