Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro 90 giorni per le intercettazioni
Le intercettazioni relative a un’indagine su una truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro devono essere trascritte entro 90 giorni. Il materiale è stato acquisito nel corso di un procedimento che coinvolge 36 persone, accusate di associazione a delinquere, corruzione, falso e altri reati. I periti sono incaricati di trascrivere le conversazioni e i documenti intercettati, al fine di preparare l’eventuale dibattimento.
Conferito l’incarico ai periti di trascrivere il corposo materiale captato nel processo a carico di 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero rilevante di episodi di corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, produzione e utilizzo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
San Luca (RC) - Truffa online con falsa assicurazione auto, denunciato un giovane
Notizie e thread social correlati
Truffa alle assicurazioni con i falsi incidenti: 5 condanne in AppelloIn una recente sentenza in Appello, sono state confermate cinque condanne per un uomo coinvolto in un sistema di truffe alle assicurazioni.
Truffa alle assicurazioni con falsi incidenti: cinque indagati, coinvolto un medicoLe autorità hanno scoperto un giro di truffe assicurative basato su incidenti falsi, con cinque persone iscritte nel registro degli indagati.
Temi più discussi: Vendevano assicurazioni per auto utilizzando i dati di altri conducenti; Truffa alle assicurazioni: reato prescritto, risarcimento confermato; Condannato per truffa aggravata: Non vedevo alternative valide; Un incendio sospetto in un altro locale dei Moretti sotto la lente della giustizia.
Truffe alle assicurazioni, arrestati tre poliziotti in provincia di NapoliIn totale, sono 4 le persone finite agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di falso e di simulazione ... fanpage.it
#Napoli, la truffa delle targhe polacche alle spalle di automobilisti e contribuenti. Il servizio completo di @far_1985 a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity facebook
Cosenza. Maxi truffa alle assicurazioni: 7 arresti. Nascituro ucciso in finto incidente per ottenere risarcimentoLa base operativa era l'ospedale civile di Corigliano Calabro, dove venivano rilasciate certificazioni mediche false per trarre in inganno medici legali delle compagnie di assicurazioni e, poi, ... quotidianosanita.it