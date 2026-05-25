Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro 90 giorni per le intercettazioni

Notizia in breve

Le intercettazioni relative a un’indagine su una truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro devono essere trascritte entro 90 giorni. Il materiale è stato acquisito nel corso di un procedimento che coinvolge 36 persone, accusate di associazione a delinquere, corruzione, falso e altri reati. I periti sono incaricati di trascrivere le conversazioni e i documenti intercettati, al fine di preparare l’eventuale dibattimento.