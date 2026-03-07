Truffa alle assicurazioni con i falsi incidenti | 5 condanne in Appello

In una recente sentenza in Appello, sono state confermate cinque condanne per un uomo coinvolto in un sistema di truffe alle assicurazioni. La sua attività consisteva nel denunciare falsi incidenti per ottenere ingiustamente indennizzi. Tra le condanne, una ha avuto uno sconto di pena. L’indagine ha portato all’identificazione di un gruppo che organizzava queste frodi.

Sconto di pena per Silvio Cardone, accusato di truffe ai danni delle compagnie assicurative realizzate con la denuncia di falsi incidenti. Sentenza confermata per altri 4 imputati. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Torino che ha pronunciato il verdetto nei giorni scorsi. Per Cardone, 56 anni di Maddaloni, i giudici hanno accolto il ricorso dell’avvocato Nello Sgambato e riconosciuto la continuazione con una precedente sentenza della Corte d’Appello di Milano, diventata definitiva il 28 maggio 2024, e hanno inflitto la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione (in primo grado 2 anni e 8 mesi). Confermate le pronunce nei confronti di Carmine Davide (1 anno e 2 mesi), Gennaro Brandi (1 anno), Liberato Vitiello e Salvatore Barattolo (9 mesi). 🔗 Leggi su Casertanews.it

