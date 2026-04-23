Truffa alle assicurazioni con falsi incidenti | cinque indagati coinvolto un medico

Le autorità hanno scoperto un giro di truffe assicurative basato su incidenti falsi, con cinque persone iscritte nel registro degli indagati. Tra gli accusati c’è anche un medico coinvolto nelle pratiche illecite. I finanzieri del Comando provinciale hanno individuato il sistema e hanno notificato gli avvisi di interrogatorio preventivo, emessi dal giudice per le indagini preliminari.

Falsi incidenti per ottenere i risarcimenti. I finanzieri del Comando provinciale hanno svelato il sistema e notificato gli avvisi all'interrogatorio preventivo, emessi dal Gip del Tribunale del capoluogo, nei confronti di 5 indagati. Sono accusati, a vario titolo, per i reati di associazione per.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Truffa alle assicurazioni con i falsi incidenti: 5 condanne in AppelloSconto di pena per Silvio Cardone, accusato di truffe ai danni delle compagnie assicurative realizzate con la denuncia di falsi incidenti. Maxi inchiesta ’Botto1’. Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti. Scattano sei condanneSvolta ieri in tribunale a Massa per il processo denominato ’Botto 1’, arrivato a un punto conclusivo concretizzatosi con la pronuncia di sei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Frodi assicurative, ripulivano il denaro nei casinò di Venezia e Saint-Vincent: 42 persone indagate; Finti incidenti per truffare le assicurazioni, 12 condanne; Truffa assicurazioni auto: indagati avvocati e fisioterapisti; Giocano al Casinò con i soldi delle frodi assicurative. Truffe alle assicurazioni con i finti incidenti: sono 60 gli indagatiNei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno notificato cinque inviti a rendere interrogatorio preventivo, disposti dal GIP del Tribunale, nei confronti di altrettanti ... tp24.it Truffa alle assicurazioni a Palermo, centinaia di casi e cinque indagati tra loro un medicoLa guardia di finanza di Palermo ha notificato gli avvisi a rendere interrogatori davanti al gip a cinque indagati per una maxi truffa alle assicurazioni in cui sarebbero coinvolte 60 […] ... blogsicilia.it Truffa del finto avvocato, arrivano le condanne per due uomini: ecco chi sono - facebook.com facebook Irregolarità Tari via Sms, ma è una truffa: ecco cosa fare x.com