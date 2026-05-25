Trofeo ' Città di Vecchiano' 3a ediz- Carrozzeria Flli Vanni
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Umma Basket insieme al MAIN SPONSOR di questo evento la CARROZZERIA F.LLI VANNI presentano uno degli eventi di maggior rilievo sul territorio Vecchianese legato al Minibasket.Un Trofeo facente parte del Tour Regionale CSI giunto alla sua terza edizione che coinvolge anche in questo 2026 quattro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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