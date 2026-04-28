Il 17 luglio, in seconda serata su Rai 2, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della 19ª edizione del Festival Internazionale di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. La manifestazione, dedicata al cinema che affronta temi sociali, ha annunciato i finalisti di questa edizione. La selezione dei finalisti è stata annunciata nelle settimane precedenti, con le proiezioni delle opere partecipanti che si sono svolte nel corso dell’evento.

Oggi, presso The Space Cinema Moderno di Roma, la conferenza stampa in cui sono stati annunciati i finalisti della 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, presieduto da Diego Righini e diretto da Paola Tassone. I vincitori saranno premiati domenica 10 maggio nel corso del Gran Galà del Sociale, condotto da Lorena Bianchetti e trasmesso martedì 17 luglio in seconda serata su Rai 2. Durante la serata saranno, inoltre, assegnati riconoscimenti a personalità e opere distintesi per il loro impegno sociale. Sono state 540 le opere iscritte al concorso, suddivise in tre sezioni: 400 cortometraggi, 80 documentari e 60 socialclip, provenienti da tuttto il mondo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Festival Internazionale Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera 19ª ediz, proclamati i finalisti

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