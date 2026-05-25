A Milano, nel torneo Trofeo Bonfiglio, Jamie Mackenzie e Xinran Sun si sono aggiudicati la vittoria nelle rispettive categorie. Si tratta del primo successo cinese in questa competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani talenti del tennis che hanno disputato partite intense e spettacolari nel Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. La finale maschile e femminile ha concluso la manifestazione con il trionfo dei vincitori.

L’edizione numero 66 del trofeo Bonfiglio ha incoronato il tedesco Jamie Mackenzie e la cinese Xinran Sun. Giovani speranze del tennis del futuro che hanno dato spettacolo Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. La finale maschile non ha tradito le attese. A conquistare il titolo è stato il tedesco di origini neozelandesi, 18 anni, numero cinque del ranking mondiale giovanile: 6-4 6-4 il punteggio finale di una partita caratterizzata da grande equilibrio in entrambe i set. Primo tedesco a imporsi a Milano a tredici anni da Alexander Zverev, Mackenzie - già numero 922 della classifica Atp - ha messo in bacheca il suo secondo titolo consecutivo nella categoria J500 dopo quello centrato in patria, a Offenbach, appena due settimane fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trofeo Bonfiglio, vincono Jamie Mackenzie e Xinran Sun, primo successo cinese

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