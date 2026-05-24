Jamie Mackenzie ha sconfitto Filippo Alfano nella semifinale maschile del Trofeo Bonfiglio, Internazionali d’Italia juniores. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore straniero, lasciando Alfano fuori dalla finale. La 66esima edizione del torneo si svolge quest’anno senza partecipanti italiani tra i finalisti, con Bonfiglio che non ha visto in campo azzurri in questa fase.

Si è rivelato troppo forte Jamie Mackenzie per l’azzurro Filippo Alfano, nella semifinale maschile del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores. Il ligure, nato a Genova, tesserato per i brianzoli del Tennis Bellusco 2012 ma allievo al Piatti Tennis Center di Bordighera, ha concluso la sua bellissima avventura sui campi in terra battuta del TC Milano Bonacossa al cospetto di un avversario che si è rivelato complessivamente più forte sia sul campo che sul piano della tattica. Del resto Mackenzie naviga già da qualche mese al piano superiore dei tornei ITF e nell’occasione si è mostrato più pronto nei momenti decisivi della contesa.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La 66esima edizione al Bonacossa. Mackenzie batte Alfano, Bonfiglio senza azzurri

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