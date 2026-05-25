Trionfo di eleganza a Casa Maria Luigia 40 Ferrari incantano il Cavallino Classic Modena

Quaranta Ferrari sono state esposte durante il Cavallino Classic a Modena, un evento dedicato alle origini e alla passione per il marchio. La manifestazione si è svolta nella location di Casa Maria Luigia, attirando appassionati e collezionisti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. Le vetture presenti rappresentano modelli storici e recenti, tutte visibili al pubblico. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali partecipazioni di figure pubbliche o altri dettagli specifici.

È un omaggio alle origini del mito e della passione quello che Cavallino Classic ha organizzato anche quest'anno a Modena. La manifestazione ha regalato tre giorni di assoluta magia presso Casa Maria Luigia, impreziositi dall'ospitalità d'eccellenza di Massimo Bottura e Lara Gilmore, il celebre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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