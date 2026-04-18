Dal 23 al 26 aprile 2026, Monte Carlo ospiterà il Cavallino Classic Monaco, il primo concorso di eleganza al mondo dedicato esclusivamente alle Ferrari di Formula 1. L’evento, che si svolgerà per la prima volta in questa località, si concentrerà sulle vetture di F1 appartenenti al marchio Ferrari, offrendo un'occasione unica per gli appassionati di motori e collezionisti di ammirare da vicino queste monoposto. La manifestazione si terrà nel cuore della città, nel periodo immediatamente successivo al gran premio di Monaco.

Dal 23 al 26 aprile 2026, Monte Carlo ospita per la prima volta il Cavallino Classic Monaco: il primo concorso di eleganza al mondo dedicato esclusivamente alle Ferrari di Formula 1. Quattro giorni in cui le rosse più iconiche della storia del Circus si ritrovano sul Principato, accanto al Grand Prix de Monaco Historique. Un evento senza precedenti, che chiude il cerchio tra il mito Ferrari e il tracciato più leggendario del motorsport. Un concorso dedicato solo alle Ferrari di F1. Il Cavallino Classic è il punto di riferimento internazionale per gli appassionati del Cavallino Rampante, con tappe storiche a Palm Beach e Modena. Questa edizione monegasca rappresenta però una prima assoluta: è il debutto del primo Concours d’Elegance dedicato esclusivamente alle monoposto Ferrari di Formula 1.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Cavallino Classic: solo Ferrari F1 a Monaco dal 23 aprile?

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