A Reggio Calabria, alle 15, il primo exit poll indica un netto vantaggio di Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, rispetto alla sinistra. Secondo i dati del consorzio Opinio Italia per la Rai, Cannizzaro doppia la concorrente e supera la maggioranza semplice. La vittoria sembra ormai certa, con i seggi ancora aperti. I risultati ufficiali sono attesi nei prossimi giorni.

A Reggio Calabria la partita è già indirizzata. Alla chiusura dei seggi, alle 15, il primo exit poll realizzato dal consorzio Opinio Italia per la Rai assegna al candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro un vantaggio nettissimo, ben oltre la soglia della maggioranza semplice. Con una copertura del campione pari all’84%, il candidato del centrodestra viene stimato tra il 64 e il 68% dei consensi. Un risultato che, se confermato dallo scrutinio, chiuderebbe la sfida senza bisogno di ulteriori passaggi e consegnerebbe al centrodestra una vittoria di dimensioni molto ampie. Staccato di diverse lunghezze Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, accreditato tra il 21 e il 25%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trionfa Cannizzaro: il centrodestra doppia la sinistra

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