A meno di cinque settimane dalle elezioni comunali, il centrodestra a Reggio Calabria si prepara con un evento che coinvolge figure politiche locali e rappresentanti nazionali. L'iniziativa mira a mettere in evidenza le questioni principali del territorio e a favorire un confronto diretto con i vertici di Roma. La mobilitazione si inserisce nel quadro delle strategie per la campagna elettorale, con incontri e appuntamenti programmati nei prossimi giorni.

A meno di quarantacinque giorni dalle consultazioni comunali che vedranno la città dello Stretto alle urne, il campo reggino si anima con un evento che punta a connettere le necessità del territorio con i vertici della Capitale. Durante una riunione politica organizzata da Forza Italia, è stata presentata la nuova segreteria guidata da Giuseppe Eraclini, figura storica che ha presieduto la Circoscrizione di Sbarre per oltre due decenni e che ora si candida al Consiglio Comunale. L’incontro ha la partecipazione di pesi massimi del partito locale, tra cui il candidato sindaco Francesco Cannizzaro e l’europarlamentare Giusi Princi, segnando un momento di forte mobilitazione per il centrodestra in vista del voto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il centrodestra si mobilita con Eraclini e Cannizzaro

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