Uggiano alle urne alle prossime amministrative | si profila una sfida a due

La comunità di Uggiano La Chiesa, inclusa la frazione di Casamassella, si prepara alle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In questa occasione, gli abitanti sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale. La competizione elettorale si profila come una sfida tra due candidati principali, con una partecipazione attesa di cittadini pronti a esprimere il loro voto.

Lo schema dovrebbe essere lo stesso del 2020 con una lista espressione della maggioranza uscente e una delle forze alternative ma ci sono variabili e incognite ad animare il dibattito interno ai gruppi UGGIANO LA CHIESA – La comunità di Uggiano La Chiesa, con la frazione di Casamassella, è tra le realtà chiamate il prossimo 24 e 25 maggio a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. La sfida, che si profila sembra prevedere uno schema a due, ovvero un confronto tra liste una espressione nella sostanza dell’amministrazione uscente e l’altra, che raccoglie l’esperienza di opposizione in consiglio e quelle alternative all’attuale governo cittadino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

