Tribù su Rai 3 il programma che racconta le comunità italiane

Da lunedì 25 maggio 2026, Rai 3 propone il nuovo programma “Tribù” alle 20:10, con Raffaele Di Placido come conduttore. Il conduttore, già noto per il suo lavoro in “Una Giornata Particolare” su La7, presenta un approfondimento sulle comunità italiane. La trasmissione si inserisce nella fascia dell’access prime time e si concentra sul racconto delle diverse tribù e comunità presenti nel paese.

Da oggi, lunedì 25 maggio 2026, Rai 3 cambia volto nella fascia dell’ access prime time: alle 20:10 debutta Tribù, il nuovo programma condotto da Raffaele Di Placido, l’inviato che molti già conoscono per il suo lavoro in Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo su La7. Il programma prende il posto di Kong Con la Testa tra le Nuvole di Fabio Volo, che non ha convinto particolarmente il pubblico. L’idea alla base di Tribù è tanto semplice quanto affascinante: in un’epoca dominata dall’ individualismo e dalle comunità virtuali, esistono ancora gruppi di persone che si ritrovano attorno a esperienze concrete e condivise, costruendo veri e propri universi fatti di linguaggi, codici e rituali propri. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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