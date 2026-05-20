. Sarà disponibile dal 30 maggio in esclusiva su RaiPlay, il documentario è la prima del regista Lorenzo Pallotta. Il film documentario nasce in un periodo storico dove i piccoli borghi stanno scomparendo e con essi anche le antiche tradizioni e racconta la storia e il destino di una comunità montana che in tutti i modi cerca di sopravvivere. Nel comune montano di Intermesoli sono rimaste poche persone. Il giovane Simone, erede tacito di memorie e antiche tradizioni, si fa carico delle responsabilità del paese. Non molto distante vive Filippo, eremita e individualista, che lontano da tutti cerca di ricostruire sé stesso e la propria fede. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Sacro Moderno”, il nuovo documentario su RaiPlay che racconta la storia di una comunità montana che cerca di sopravvivere

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