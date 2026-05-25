Tribù da stasera in tv il nuovo programma | le anticipazioni
Esiste un’Italia che continua a ritrovarsi attorno a passioni comuni, rituali condivisi e appartenenze forti. Un Paese fatto di gruppi di esseri umani che, pur diversissimi tra loro, custodiscono linguaggi, simboli e tradizioni capaci di creare legami autentici in un’epoca dominata dalla. 🔗 Leggi su Today.it
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Stasera in TV — lunedì 25 maggio 2026Guida alla prima serata tra cinema, documentari, approfondimento e intrattenimento: canali e orari per orientare la visione sulle principali reti. msn.com
Un viaggio antropologico attraverso il Paese alla scoperta di gruppi e realtà che si riconoscono in valori condivisi, codici identitari e rituali collettivi: lunedì 25 maggio su Rai3 arriva Tribù, il nuovo programma condotto da Raffaele Di Placido in onda dal luned facebook