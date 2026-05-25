Nel sottopasso ferroviario di via Molise a Pioltello, 30 writer hanno dipinto un murale lungo 200 metri, trasformando lo spazio in un’opera d’arte urbana. L’intervento ha visto la partecipazione di musica e pubblico, creando un momento di condivisione. La nuova decorazione rappresenta un esempio di come la città coinvolga i giovani per ridare vita a spazi pubblici.

Duecento metri di muro, trenta writer all’opera, musica e partecipazione. Il sottopasso ferroviario di via Molise a Pioltello si è trasformato in una grande tela urbana, diventando il simbolo concreto di una città che prova a ripensarsi partendo dai giovani. L’iniziativa Street Art & Music, andata in scena ieri, ha chiuso la Slang Week, settimana dedicata ai ragazzi e alle politiche giovanili sul territorio. Una giornata che ha unito creatività e riappropriazione degli spazi pubblici: il risultato è un murale collettivo lungo 200 metri, realizzato da una corazzata di artisti urbani e destinato a cambiare il volto di uno dei punti di passaggio più frequentati della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenta writer e 200 metri di muro. Il sottopasso come una grande tela

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