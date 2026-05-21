Writer imbratta muro a Bologna un cittadino cerca di fermarlo | video

Un giovane è stato ripreso da un cittadino mentre imbrattava un muro in via Nosadella, a Bologna. Nel video, si vede l’individuo utilizzare spray per dipingere sulla superficie, senza autorizzazione. Un passante ha cercato di intervenire per fermarlo, ma senza riuscirci. La scena è stata registrata da un testimone che ha condiviso il video sui social network. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti per eventuali interventi e verifiche.

Un giovane, ripreso in video da un cittadino, stava imbrattando un muro di via Nosadella. "Mi sono fermato e ho detto al ragazzo di smetterla, lui ha continuato imperterrito e anzi mi ha anche abbassato il cellulare colpendomi" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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