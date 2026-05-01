Ragazzini si scattano selfie sui binari | circolazione treni bloccata per quasi un'ora sulla Milano-Venezia

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro minorenni sono stati trovati sui binari della linea ferroviaria Milano-Venezia a Montecchio Maggiore mentre si scattavano selfie. Un macchinista ha visto la presenza dei ragazzi e, per evitare un possibile incidente, ha azionato il segnale di allarme, bloccando la circolazione dei treni per circa un’ora. La polizia è intervenuta per identificare i giovani e verificare le ragioni dell’episodio. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Minorenni sui binari della Linea ferroviaria Milano–Venezia a Montecchio Maggiore per scattarsi selfie: un macchinista ha evitato l’impatto e dato l’allarme. I ragazzi sono stati identificati e affidati ai genitori. Ma il traffico ferroviario è rimato fermo per 45 minuti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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