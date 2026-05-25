Trekking al lago Bomes 120 partecipanti per scoprire la riserva di Montemaggiore

Nel cuore della riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco Granza, un trekking al lago Bomes ha visto la partecipazione di 120 persone, provenienti anche da fuori zona.

Un trekking al lago Bomes, nel cuore della riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco Granza, ha riscosso un notevole successo a Montemaggiore, con 120 registrazioni da parte di partecipanti provenienti anche da fuori territorio. L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato al turismo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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