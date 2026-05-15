Dal monte Genuardo al lago Arancio | trekking nella riserva e osservazione del Sole al telescopio

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata alla scoperta della natura e all’osservazione del cielo si svolge tra il monte Genuardo e il lago Arancio, nella riserva naturale della Sicilia occidentale. Gli escursionisti percorrono sentieri che attraversano paesaggi naturali, mentre appassionati di astronomia utilizzano telescopi per osservare il Sole. L’attività si svolge in un’area protetta, con un percorso che combina camminate all’aperto e momenti di studio delle caratteristiche astronomiche del nostro sistema solare.

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Una giornata tra natura, escursionismo e osservazione astronomica nel cuore della Sicilia occidentale. Sabato 16 maggio è in programma “Dal monte Genuardo al lago Arancio”, iniziativa che unirà trekking e osservazione solare tra i paesaggi della Riserva naturale orientata Monte Genuardo e l’area. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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