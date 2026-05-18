Piccoli esploratori al lago di Piana | baby trekking in famiglia
Domenica 7 giugno, al lago di Piana degli Albanesi, si svolgerà un'attività di baby trekking rivolta ai bambini tra i 3 e i 6 anni accompagnati dai loro genitori o tutori. L'iniziativa si svolgerà nella mattinata e prevede un percorso pensato appositamente per i più piccoli, con l'obiettivo di far scoprire loro il contatto con la natura in un ambiente aperto e tranquillo. La partecipazione è aperta a tutte le famiglie interessate, senza limiti di numero.
Domenica 7 giugno mattinata speciale dedicata ai bambini, dai 3 ai 6 anni e ai loro adulti di riferimento, a Piana degli Albanesi.Cammineremo insieme tra sentieri che ci porteranno fino al lago, vivendo un’esperienza fatta di esplorazione, gioco e scoperta. Un tempo semplice e prezioso per stare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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