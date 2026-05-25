In questo finale di primavera, le tensioni tra Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato una tregua. Tuttavia, non è tutto andato come sperato: i colloqui non hanno portato a un accordo definitivo e le ostilità sono rimaste in parte aperte. La situazione rimane delicata, con segnali di tensione ancora presenti tra le due nazioni.

Se, in questo cupo finale di primavera, cerchiamo una buona notizia, allora accontentiamoci della speranza di tregua tra Usa e Iran. Un accordo (anche se ancora nebuloso) c'è stato, lo stretto di Hormuz sarà riaperto (vedremo a quali condizioni), il prezzo del petrolio non impazzirà, e così anche - per noi - quello di benzina e diesel. Riconquisteremo uno stato psicologico meno ansioso, e la parola «guerra» comparirà un po' meno in tv e sui giornali. Non solo. Se vogliamo proseguire sul sentiero dell'ottimismo, si è saldato il rapporto tra Trump e i paesi del Golfo riaggrediti dall'Iran, e Teheran ha dovuto constatare un notevole grado di isolamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tregua, ma non è andata bene

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