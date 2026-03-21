Sofia Goggia si è classificata nona nella discesa femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, mantenendo il quarto posto nella classifica generale. Durante la gara, ha rischiato di cadere, ma è riuscita a mantenere l’equilibrio e completare la discesa. Domani avrà l’opportunità di conquistare la Coppa di specialità nel superG.

Sofia Goggia si è classificata nona nella discesa femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra ha puntellato il quarto posto in classifica generale e domani potrà giocarsi la Coppa di specialità in superG. L’azzurra ha fatto innanzitutto i complimenti a Laura Pirovano, che ha vinto oggi, conquistando la Coppa di discesa: “ Ci siamo congratulate tantissimo con Laura, non era facile vincere oggi per lei. Per quanto mi riguarda, è stato un peccato, perché sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Bene così, per oggi “. Domani Goggia potrà portare a casa la Coppa in superG: “ Domani tocca a me giocarmi questa Coppa: devo stare sul pezzo, Robinson è un’avversaria tosta e qui sa andare forte, vediamo di trovare energia e concentrazione per dare tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia: “Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG”

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Si tratta della quarta italiana a vincere il trofeo dopo Isolde Kostner (due volte, 2001 e 2002), Sofia Goggia (quattro volte, 2018, 2021, 2022 e 2023) e Brignone (2025). x.com

Rispetto a ieri, sale Sofia Goggia. Lolli: "Nell'ultima gara di domani cercherò di divertirmi e poi, vada come vada, sarò contenta lo stesso! facebook