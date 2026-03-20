Arthur riavvolge il nastro | Alla Juve non è andata come mi sarei aspettato ma con Spalletti potrei adattarmi bene Yildiz pazzesco se Neymar mi chiedesse di andare in Serie A…

Arthur, centrocampista del Gremio ma di proprietà della Juventus, ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato il suo percorso recente e le possibilità future. Ha parlato di come si trovi con l’attuale allenatore e ha commentato la sua esperienza con Yildiz, definendola “pazzesca”. Inoltre, ha menzionato l’eventualità di un ritorno in Serie A, specificando che Neymar gli avrebbe chiesto di trasferirsi.

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