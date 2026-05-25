Tre grandi potenze stanno competendo nel settore dei semiconduttori, influenzando il mercato globale. La guerra dei chip ha superato il confine industriale e si riflette sulla vita quotidiana, determinando variazioni nei prezzi e nella disponibilità di dispositivi come smartphone, computer e servizi cloud. L’Europa osserva senza partecipare attivamente, mentre le tensioni tra le nazioni coinvolte continuano a crescere. La competizione si concentra su tecnologie avanzate e capacità di produzione, con effetti diretti sui consumatori e sulle aziende.

La geopolitica dei chip non è più soltanto una questione industriale. È diventata il motore invisibile che influenza prezzi, disponibilità e strategie di smartphone, computer, cloud e intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi lo scontro tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto un nuovo livello, trasformando i chip in uno strumento di politica estera e sicurezza nazionale. Ma mentre Washington e Pechino alzano il tono della sfida, un terzo protagonista sta guadagnando terreno con forza crescente: Samsung Electronics. La nuova guerra fredda passa dai semiconduttori. Gli Stati Uniti stanno rafforzando le restrizioni verso l’ecosistema tecnologico cinese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tre superpotenze e un’Europa spettatrice: la guerra dei chip entra nella vita quotidiana

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