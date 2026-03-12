Guerra e paura del futuro entrano nella vita quotidiana | l’allarme degli psicologi Fvg

Le immagini dei conflitti e le tensioni internazionali sono ormai una presenza quotidiana nelle notizie, generando paura e incertezza tra le persone. Psicologi del Friuli Venezia Giulia hanno segnalato un aumento dei casi di disagio e ansia legati a queste tematiche, che si riflettono nelle vite di molti. La preoccupazione per il futuro si intreccia con le difficoltà di affrontare la realtà del momento.

Le immagini dei conflitti, le tensioni internazionali e le preoccupazioni economiche stanno diventando una presenza costante nel flusso delle notizie. Anche quando le guerre sono geograficamente lontane, il loro impatto emotivo arriva nelle case, nelle conversazioni e nel modo in cui le persone immaginano il futuro. Secondo gli psicologi del Friuli Venezia Giulia, questo clima di incertezza può influenzare il benessere psicologico e generare un senso diffuso di precarietà che accompagna la vita quotidiana. Di fronte a uno scenario percepito come instabile, alcune persone reagiscono con una forte partecipazione emotiva. Chi è abituato a organizzare e prevedere tende a vivere con maggiore difficoltà un contesto che appare improvvisamente imprevedibile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Fortezza, viaggio nella vita quotidiana del tempoCon una bella cerimonia - impreziosita dall’esibizione degli Sbabndieratori, presenti con tre generazioni di effettivi- ieri mattina nella sala di...

Gli psicologi entrano nelle scuole di Roma e del Lazio: dalla Regione un milione per il progettoApprovato lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027.

Altri aggiornamenti su Guerra e paura del futuro entrano nella...

Temi più discussi: Guerra in Iran, dal Prosecco alle mele: l’impatto sull'agroalimentare; L’ondata della paura, la guerra grande brucia 6mila miliardi; Allarmi e notifiche, è una doppia guerra Così aumenta l’ansia tra noi residenti; Guerre senza soluzione, la modernità del presente è nel governo della paura.

L'Italia e la guerra, il sondaggio che svela di cosa hanno paura gli italianiQuesta mattina, il Corriere della Sera ha pubblicato un sondaggio Ipsos Doxa che ha svelato quali sono le paure degli italiani legate alla guerra in Iran. Due in particolare le domande che sono state ... tag24.it

Allarmi e notifiche, è una doppia guerra «Così aumenta l’ansia tra noi residenti»«I missili passano sopra le nostre teste, ma la paura spesso arriva prima sul telefono». A cinque giorni dallo scoppio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, nei Paesi ... ilmessaggero.it

“Abbiamo vinto la guerra contro l’Iran in un’ora”. Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell’operazione militare ‘Epic fury’. “E’ un nome bellissimo, solo se vinci. “ma noi abbiamo vinto”, ha sottolineato il presidente americano. “ facebook

Qualche mia riflessione sulla guerra contro l'Iran e le menzogne Usa e Israele per tentare di giustificarla (titolo non è mio, ma rende) Grazie a @ChiaraCruciati e al @ilmanifesto, come sempre, per l'attenzione a questi temi x.com