Perché nella guerra in Medio Oriente l’Europa è spettatrice pagante

In questa fase, l’Europa si trova a svolgere un ruolo marginale nella crisi in Medio Oriente, rimanendo principalmente spettatrice delle tensioni in atto. La diplomazia europea aveva avuto momenti di rilievo, come nel negoziato sul programma nucleare iraniano, ma ora appare più silenziosa di fronte alle recenti escalation. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, senza un intervento deciso da parte delle istituzioni europee.

Se c’è un teatro nel quale la diplomazia europea, per una volta, era riuscita a recitare un ruolo da protagonista, è quello del negoziato sul programma nucleare dell’Iran. Tra il 2003 e il 2015 Francia, Germania e Regno Unito, coadiuvati dall’Unione europea, avevano mediato con successo le trattative tra il regime di Teheran e gli Stati Uniti, fino alla storica firma del Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action): l’accordo – che coinvolgeva anche Cina e Russia – da un lato imponeva ai pasdaran di non costruire né acquisire armi atomiche e dall’altro li liberava dal macigno delle sanzioni economiche. Oggi la guerra scatenata da Usa e Israele contro la Repubblica islamica certifica che quella rara capacità europea di incidere è svanita. 🔗 Leggi su Tpi.it

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