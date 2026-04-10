Spiate da una fotocamera sotto il lavandino Era solo uno scherzo Ma nella sim c' erano 134 foto delle colleghe in bagno

Un dipendente ha ammesso che la sua azione di aver piazzato una fotocamera sotto il lavandino era uno scherzo, ma sulla scheda di memoria sono state trovate 134 foto scattate alle colleghe mentre si trovavano nei bagni dell’azienda. L’episodio si è verificato ad Ancona, attirando l’attenzione sulle ripercussioni legali di un gesto considerato invasivo. Le autorità stanno valutando le implicazioni di quanto accaduto.