Spiate da una fotocamera sotto il lavandino Era solo uno scherzo Ma nella sim c' erano 134 foto delle colleghe in bagno
Un dipendente ha ammesso che la sua azione di aver piazzato una fotocamera sotto il lavandino era uno scherzo, ma sulla scheda di memoria sono state trovate 134 foto scattate alle colleghe mentre si trovavano nei bagni dell’azienda. L’episodio si è verificato ad Ancona, attirando l’attenzione sulle ripercussioni legali di un gesto considerato invasivo. Le autorità stanno valutando le implicazioni di quanto accaduto.
ANCONA – L’ha definito «solo uno scherzo». Peccato che nella scheda di memoria ci fossero 134 fotografie delle colleghe riprese nei bagni dell’azienda. Ora l’autore, un impiegato 43enne di Serra de’ Conti, chiede la messa alla prova per evitare il processo per interferenze illecite nella vita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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