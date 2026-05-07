A maggio 2026, a Milano si tengono dieci mercatini dedicati a ceramica, fiori e articoli vintage. Gli eventi si svolgono in diverse location della città e coinvolgono espositori e visitatori. Le date e i dettagli di ogni mercato sono state pubblicate sul sito ufficiale e sui canali social degli organizzatori. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con orari variabili a seconda dell’evento.

Mercatini vintage o con articoli handmade, ma anche cuoriosità e antiquariato. Non solo, maggio propone il Festival della Ceramica e il caratteristico appuntamento dedicato a piante e fiori con Orticola e FuoriOrticola. Spesso gli eventi sono accompagnati da musica e laboratori. Ed è anche possibile trovare spazi per bersi un cocktail o mangiare qualche sfiziosità. Infine, ci sono eventi dove il ricavato va a sostegno di attività benefiche. Ecco dieci luoghi dove potrebbe essere piacevole trascorrere un po' di tempo durante i prossimi fine settimana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mercatini maggio 2026 a Milano: 10 eventi tra ceramica, fiori e vintage

Notizie correlate

Mercatini Milano aprile 2026, dove e quando: 10 eventi tra fiori, vintage e artigianatoSpesso gli appuntamenti sono accompagnati da musica, laboratori e giochi.

Leggi anche: Mercatini marzo 2026 a Milano, dove e quando: 10 eventi tra fiori, vintage e handmade

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ficus al Massimo | 1-3 maggio 2026; Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia il 1° Maggio a Campomorone; Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel secondo weekend di maggio; Weekend 1 maggio 2026 a Genova: sagre, musei aperti, fiere ed eventi da non perdere.

Mercatini maggio 2026 a Milano: 10 eventi tra ceramica, fiori e vintageMercatini vintage o con articoli handmade, ma anche cuoriosità e antiquariato. Non solo, maggio propone il Festival della Ceramica e il caratteristico appuntamento dedicato a piante e fiori con ... ilgiorno.it

Eventi e sagre del weekend a Milano: cosa fare dall'1 al 3 maggio 2026Eventi a Milano e Lombardia per il ponte del 1° maggio 2026: corteo, Stramilano, Domenica al Museo, sagre, mercatini, Idroscalo street food e gite. milanofree.it

Weekend di sagre in Campania Dal 7 al 10 maggio 2026 tornano tante feste tra borghi, prodotti tipici, mercatini e street food! - facebook.com facebook