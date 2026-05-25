Tre menzioni d' onore su quattro al Salone del Libro di Torino | trionfa il liceo Gioia

Otto classi del liceo Gioia hanno partecipato nei giorni scorsi all'evento conclusivo del progetto "Un libro tante scuole", organizzato dal Salone internazionale del libro di Torino nell'auditorium "Agnelli" del Lingotto. Il risultato è stato straordinario: tre menzioni d'onore su quattro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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