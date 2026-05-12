Salone del Libro di Torino 2026 dal 14 al 18 maggio | il programma MIM su biblioteche scolastiche e IA

Dal 14 al 18 maggio 2026 si svolgerà a Torino la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro, evento che vedrà la partecipazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Durante la manifestazione sarà presentato il programma MIM dedicato alle biblioteche scolastiche e all’intelligenza artificiale. La partecipazione ministeriale si concentrerà su iniziative legate a questi temi, con eventi e tavole rotonde previste nel corso della fiera.

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