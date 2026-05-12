Salone del Libro di Torino 2026 dal 14 al 18 maggio | il programma MIM su biblioteche scolastiche e IA
Dal 14 al 18 maggio 2026 si svolgerà a Torino la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro, evento che vedrà la partecipazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Durante la manifestazione sarà presentato il programma MIM dedicato alle biblioteche scolastiche e all’intelligenza artificiale. La partecipazione ministeriale si concentrerà su iniziative legate a questi temi, con eventi e tavole rotonde previste nel corso della fiera.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito parteciperà alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio 2026. La presenza istituzionale sarà ospitata nel padiglione Oval, dove il dicastero organizzerà un programma rivolto a docenti, studenti e famiglie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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