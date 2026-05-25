Tre auto distrutte da un incendio nella notte davanti a un' officina | indagano i carabinieri

Da lecceprima.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un incendio ha distrutto tre auto davanti a un'officina nella zona artigianale di Galatone. L'incendio si è sviluppato circa venti minuti dopo mezzanotte, richiedendo l'intervento di vigili del fuoco di Gallipoli e di altri distaccamenti. Le fiamme hanno causato danni alle vetture parcheggiate. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incendio.

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GALATONE – Nella notte appena trascorsa, una ventina di minuti dopo la mezzanotte, un incendio è divampato nella zona artigianale di Galatone, richiedendo l'intervento immediato di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, supportata dai colleghi degli altri distaccamenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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