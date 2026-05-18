Far West nella notte a Udine | auto distrutte e carabinieri aggrediti

Nella notte, a Udine, si sono verificati diversi episodi violenti. Un tentativo di furto di un’auto è stato seguito da danneggiamenti a veicoli parcheggiati. Successivamente, alcuni uomini hanno aggredito i carabinieri lanciando pietre e una bottiglia di vetro rotta. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare la situazione, che si è protratta con azioni di aggressione e distruzione di proprietà. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

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