Far West nella notte a Udine | auto distrutte e carabinieri aggrediti
Nella notte, a Udine, si sono verificati diversi episodi violenti. Un tentativo di furto di un’auto è stato seguito da danneggiamenti a veicoli parcheggiati. Successivamente, alcuni uomini hanno aggredito i carabinieri lanciando pietre e una bottiglia di vetro rotta. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare la situazione, che si è protratta con azioni di aggressione e distruzione di proprietà. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.
Prima il tentativo di rubare un’auto, poi i danneggiamenti alle vetture parcheggiate, infine l’aggressione ai carabinieri con pietre e una bottiglia di vetro infranta. È stata una notte movimentata quella tra sabato e domenica in viale Trieste, a Udine, dove i carabinieri della Sezione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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