Incendio nella notte a Borgo Sabotino auto distrutta dalle fiamme Indagano i carabinieri

Nella notte si è verificato un incendio a Borgo Sabotino che ha distrutto un’auto parcheggiata in strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto. Sul luogo sono rimasti alcuni rilievi da parte delle forze dell’ordine per raccogliere elementi utili alle indagini.

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