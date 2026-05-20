Incendio nella notte a Borgo Sabotino auto distrutta dalle fiamme Indagano i carabinieri

Da latinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si è verificato un incendio a Borgo Sabotino che ha distrutto un’auto parcheggiata in strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto. Sul luogo sono rimasti alcuni rilievi da parte delle forze dell’ordine per raccogliere elementi utili alle indagini.

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Incendio nella notte a Borgo Sabotino dove è andata in fiamme un’auto. Sul rogo sono in corso le indagini dei carabinieri giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco.Ad allertare le forze dell’ordine è stata una chiamata arrivata al 112 e in seguito alla quale sono intervenuti i militari della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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