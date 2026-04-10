Stupro di gruppo su 13enne a Catania condannati tre egiziani

Tre cittadini egiziani sono stati condannati per lo stupro di gruppo di una ragazzina di 13 anni a Catania. La sentenza include anche la condanna al risarcimento delle parti civili, che sarà definito in un procedimento separato. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre il procedimento giudiziario si è concluso con la condanna definitiva per i tre imputati.

CATANIA, 10 APR – Tre condanne, per pene comprese tra quattro anni e otto anni e quattro mesi di reclusione, e un’assoluzione per “non avere commesso il fatto”. E’ la sentenza della Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Santino Mirabella, nel processo sulla violenza sessuale di gruppo su una ragazzina, allora 13enne, commessa nei bagni della Villa Bellini di Catania, il 30 gennaio del 2024. I tre sono stati condannati anche al risarcimento, da stabilire in altra sede, alle parti civili costituitesi nel processo: la famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocata Cecilia Puglisi, e il fidanzatino, assistito dall’avvocata Eleonora Baratta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Stupro di gruppo su 13enne a Catania, condannati tre egiziani Le toghe buoniste graziano i clandestini condannati per stupro di gruppo. FdI: dove sono le femministe?È lunga la scia di sdegno per alcune sentenze “surreali” dei giudici che rimettono in libertà due immigrati clandestini dal curriculum criminale. Stupro di gruppo e revenge porn: a processo tre ex calciatori del BraUna studentessa denuncia abusi dopo la promozione in Serie C: uno degli imputati è accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali, le... Temi più discussi: La violenza di genere passa anche da Telegram; Così agiva l’accademia dello stupro; Sesso e violenza nelle mafie. Celeste Costantino racconta Predatori su #Contagiamocidicultura; Legge sullo stupro servono dialogo e chiarezza. Stupro di gruppo alla festa per la Serie C, chi sono i tre calciatori indagati. Il video di Totti per Perseu: «Bra-bravi»I tre ex giocatori del Bra accusati di violenza sessuale di gruppo (uno anche di revenge porn) ai danni di una studentessa universitaria ventenne, sono Alessio Rosa, 22 anni, Fausto Perseu di 23 ... leggo.it Stupro di gruppo durante festa promozione del Bra, una 20enne accusa tre ex calciatori. Il Club: Estranei ai fattiA quasi un anno di distanza dai festeggiamenti per vittoria del campionato, la procura di Asti apre l'indagine dopo che una studentessa universitaria ha accusato tre giocatori per stupro ... rivieraoggi.it Tre calciatori andranno a processo per uno stupro di gruppo, denunciato nel maggio 2025 dopo la festa per la promozione in Serie C dell'A.C. Bra: si tratta dell'ennesimo caso nel calcio italiano. x.com Stupro di gruppo, tre calciatori indagati: uno gioca nel Livorno - facebook.com facebook