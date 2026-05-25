Travolto e ucciso in autostrada fissata l' autopsia sul corpo di Michele

Mercoledì mattina sarà eseguita l’autopsia sul corpo di un uomo di 42 anni, morto in un incidente stradale sull’autostrada A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. La procedura si svolgerà presso l’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’uomo era un operaio e aveva subito il decesso dopo essere stato investito.

Si terrà mercoledì mattina all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta l’autopsia sul corpo di Michele Amelia, l’operaio 42enne travolto in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua.Il pubblico ministero Nicola Camerlingo, titolare del fascicolo aperto dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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