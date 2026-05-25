Fissata l' autopsia per Michele Amelia l' operaio irpino travolto sull' autostrada

Da avellinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’autopsia su Michele Amelia, 42 anni, sarà svolta mercoledì mattina. L’operaio è stato investito e ucciso sull’autostrada A1 mentre stava facendo rilievi in un cantiere nella provincia di Caserta. La vittima si trovava in un’area di lavoro quando è stata investita, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

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Sarà eseguita mercoledì mattina l’autopsia sul corpo di Michele Amelia, 42 anni, operaio travolto e ucciso sull’autostrada A1 mentre effettuava rilievi per un cantiere nel territorio di Bellona, in provincia di Caserta. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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