Fissata l' autopsia per Michele Amelia l' operaio irpino travolto sull' autostrada

Notizia in breve

L’autopsia su Michele Amelia, 42 anni, sarà svolta mercoledì mattina. L’operaio è stato investito e ucciso sull’autostrada A1 mentre stava facendo rilievi in un cantiere nella provincia di Caserta. La vittima si trovava in un’area di lavoro quando è stata investita, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.