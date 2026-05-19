Travolto e ucciso da un’auto a Lusciano disposta l’autopsia sul corpo di Gennaro Massa
Nella serata di sabato 16 maggio, un uomo di 45 anni è stato investito e ucciso da un’auto lungo viale della Libertà a Lusciano. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma le sue condizioni sono risultate gravissime. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. È stata disposta un’autopsia sul corpo dell’uomo per chiarire le cause esatte della morte. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.
È stata disposta l’autopsia sul corpo di Gennaro Massa, il 45enne di Lusciano morto dopo essere stato investito da un’auto lungo viale della Libertà nella serata di sabato 16 maggio. L’esame autoptico servirà a chiarire con precisione le cause del decesso e a fornire ulteriori elementi utili alle indagini sulla tragedia. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo stava attraversando la strada, all'incrocio con via Leopardi, quando sarebbe stato travolto da una Nissan Micra sopraggiunta in quel momento, guidata da un neopatentato, anche lui residente a Lusciano. Subito dopo l’impatto il conducente si è fermato per prestare soccorso, mentre alcune persone presenti nei pressi di un bar vicino sono corse in strada nel tentativo di aiutare il 45enne. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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