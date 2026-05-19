Travolto e ucciso da un’auto a Lusciano disposta l’autopsia sul corpo di Gennaro Massa

Nella serata di sabato 16 maggio, un uomo di 45 anni è stato investito e ucciso da un’auto lungo viale della Libertà a Lusciano. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma le sue condizioni sono risultate gravissime. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. È stata disposta un’autopsia sul corpo dell’uomo per chiarire le cause esatte della morte. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

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