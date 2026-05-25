Travolti e uccisi mentre vanno al lavoro in bicicletta | avevano 24 e 26 anni

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani di 24 e 26 anni sono morti sul colpo in un incidente stradale mentre si recavano al lavoro in bicicletta. Sono stati investiti da un furgone fuori controllo vicino a una società agricola di cui erano dipendenti. Entrambi viaggiavano sulla stessa bicicletta e sono stati travolti a pochi metri dal luogo di lavoro. La Polizia è intervenuta sul posto per i rilievi.

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Sono entrambi morti sul colpo, travolti da un furgone fuori controllo mentre stavano andando al lavoro insieme, sulla stessa bicicletta: erano a pochi passi dalla società agricola Allevamento Villa Garibaldi di cui erano dipendenti, quando si è consumata la tragedia. A nulla sono valsi i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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