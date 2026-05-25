Due giovani di 24 e 26 anni sono morti all'alba di oggi a Roncoferraro, in via Alessandro Volta, vicino a Villa Garibaldi. I due viaggiavano sulla stessa bicicletta quando sono stati travolti da un furgone Ducato. L’incidente è avvenuto all’alba e non sono stati forniti dettagli sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Roncoferraro (Mantova), 25 maggio 2026 - Tragedia all'alba di oggi, lunedì 25 maggio, a Roncoferraro in via Alessandro Volta, vicino alla frazione di Villa Garibaldi: due venticinquenni sulla stessa bicicletta sono morti investiti da un furgone Ducato. I due giovani si stavano recando al lavoro in un allevamento. Le due vittime I morti sono due indiani, un 24nne residente a Castel d’Ario (MN) ed un 26nne residente a Salizzore (VR) che lavoravano nell’allevamento Villagaribaldi, luogo in cui si è verificato il sinistro. Le due salme sono state trasportate presso l’obitorio di Mantova per il successivo esame autoptico. Sono stati richiesti gli esami per verificare l’eventuale presenza di sostanze alcoliche eo stupefacenti a carico del conducente del mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roncoferraro, travolti in bicicletta all’alba: morti due ragazzi di 24 e 26 anni

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