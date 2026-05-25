Travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici | morti due operai nel Mantovano

Due operai indiani sono morti questa mattina nel Mantovano dopo essere stati investiti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale, senza che i due riuscissero a evitare il veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. E' accaduto a Roncoferraro, comune del Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5.30 in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi. Secondo una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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