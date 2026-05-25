Travolti da un furgone mentre andavano al lavoro in bici | morti due giovani nel Mantovano

Da dayitalianews.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani di 25 anni sono morti questa mattina nel Mantovano dopo essere stati investiti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 in via Alessandro Volta, nel comune di Roncoferraro. La vettura ha travolto i due ragazzi, che sono stati soccorsi dai soccorritori ma non hanno avuto scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente all’alba a Roncoferraro. Tragedia questa mattina nel Mantovano, dove due ragazzi di 25 anni hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 in via Alessandro Volta, nel comune di Roncoferraro. I due viaggiavano sulla stessa bicicletta. Secondo le prime informazioni, i giovani stavano percorrendo la strada a bordo della stessa bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, un allevamento della zona, quando sono stati travolti da un furgone Fiat Ducato. L’impatto è stato particolarmente violento e per i due ragazzi non ci sarebbe stato nulla da fare. Il furgone finisce in un fossato dopo lo schianto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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