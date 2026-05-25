Due giovani di 25 anni sono morti questa mattina nel Mantovano dopo essere stati investiti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 in via Alessandro Volta, nel comune di Roncoferraro. La vettura ha travolto i due ragazzi, che sono stati soccorsi dai soccorritori ma non hanno avuto scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente all’alba a Roncoferraro. Tragedia questa mattina nel Mantovano, dove due ragazzi di 25 anni hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 in via Alessandro Volta, nel comune di Roncoferraro. I due viaggiavano sulla stessa bicicletta. Secondo le prime informazioni, i giovani stavano percorrendo la strada a bordo della stessa bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, un allevamento della zona, quando sono stati travolti da un furgone Fiat Ducato. L’impatto è stato particolarmente violento e per i due ragazzi non ci sarebbe stato nulla da fare. Il furgone finisce in un fossato dopo lo schianto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Travolti da un furgone mentre andavano al lavoro in bici: morti due giovani nel Mantovano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mantova, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici: morti due 25enniDue giovani di 25 anni sono morti dopo essere stati investiti da un furgone mentre uscivano in bici per andare al lavoro.

Minivan con 9 operai agricoli a bordo cade in un canale, tragedia nel Veneziano: tre morti. L’incidente mentre andavano al lavoroQuesta mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan con nove operai agricoli a bordo è finito in un canale.

Temi più discussi: Marito e moglie travolti da un furgone a Carpi: lui muore sul colpo a 37 anni; Paura sulla Ragusa-Catania, operai travolti da un furgone; Frank e Pam Apisa travolti in viale Pirelli. Pastori e fondatori di chiese dalla Florida a Milano: lui muore, lei è gravissima; Incidente a Milano, furgone investe 4 pedoni sul marciapiede. Conducente positivo all'alcol test.

Milano, marito e moglie travolti da un'auto sulle strisce: lui muore, lei è molto grave x.com

Roncoferraro, due giovani uomini in bici muoiono travolti da un furgone mentre andavano al lavoroL’incidente vicino all’allevamento Villagaribaldi: le vittime, di origini indiane, stavano andando lì all’alba di questa mattina ... milano.repubblica.it

Considerando che non abbiamo visto molto Buckle e Sharri negli ultimi anni, penso sia giusto dire che sono stati cacciati dal quartiere dal Club degli Odiosi Vicini, ma probabilmente vivono ancora a Langley. reddit

Travolti da un furgone a Modena: morto un uomo, ferita la moglieIl 38enne è morto sul colpo dopo il violento impatto con il furgone, ferita lievemente la moglie: indaga la Polizia locale sulla dinamica. notizie.it