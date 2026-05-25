Mantova investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici | morti due 25enni

Da tgcom24.mediaset.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due giovani di 25 anni sono morti dopo essere stati investiti da un furgone mentre uscivano in bici per andare al lavoro. L’incidente è avvenuto su una strada provinciale, dove il furgone si è ribaltato in un fosso. I due ciclisti sono deceduti sul colpo, mentre il conducente del veicolo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i giovani non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica.

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Stavano andando al lavoro, in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Roncoferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita., Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, due automediche e due ambulanze. L'equipe mediche non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani lavoratori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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