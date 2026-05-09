Minivan con 9 operai agricoli a bordo cade in un canale tragedia nel Veneziano | tre morti L’incidente mentre andavano al lavoro

Questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan con nove operai agricoli a bordo è finito in un canale. L’incidente si è verificato mentre i lavoratori si recavano al campo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo sono state estratte tre vittime. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e stanno ascoltando testimoni e operatori.

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