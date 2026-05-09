Minivan con 9 operai agricoli a bordo cade in un canale tragedia nel Veneziano | tre morti L’incidente mentre andavano al lavoro
Questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan con nove operai agricoli a bordo è finito in un canale. L’incidente si è verificato mentre i lavoratori si recavano al campo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo sono state estratte tre vittime. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e stanno ascoltando testimoni e operatori.
Sono tre uomini le vittime dell’incidente avvenuto questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è precipitato in un canale. Erano operai agricoli di origine nordafricana. Stando a una prima ricostruzione, al momento dello schianto stavano andando a lavorare in un campo a Rovigo, stessa provincia da cui, stando alla targa, proverrebbe anche il minivan su cui viaggiavano. Poiché si tratta di un incidente sul lavoro, sono in arrivo sul posto anche i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. I corpi sono stati estratti senza vita dall’abitacolo dei Vigili del fuoco, dopo che il mezzo è stato riportato in superficie con l’autogru.🔗 Leggi su Open.online
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