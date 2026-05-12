Un incidente mortale avvenuto lo scorso 27 aprile a Castel d’Aiano è ora al centro di un’indagine più approfondita. Le autorità hanno identificato il conducente di un Suv coinvolto nel tragico investimento di un pedone di 69 anni. I rilievi hanno evidenziato che alla guida si trovava un uomo sotto l’effetto di droga e in stato di alterazione alcolica. La vicenda ha portato a nuovi approfondimenti sulla dinamica del fatto.

Bologna, 12 maggio 2026 - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul tragico investimento mortale avvenuto il 27 aprile scorso a Castel d’Aiano, costato la vita al 69enne Gaetano Martone. I carabinieri hanno denunciato il presunto responsabile dell’omicidio stradale anche per guida sotto l’influenza dell’alcol e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 52enne di origine albanese, già sottoposto agli arresti domiciliari dopo l’incidente. Secondo quanto emerso dagli accertamenti tossicologico-forensi eseguiti dalla Medicina di laboratorio e trasfusionale dell’Ausl Romagna, l’uomo sarebbe risultato positivo sia all’alcol sia a un metabolita della cocaina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pirata della strada travolse e uccise col Suv un pedone: guidava ubriaco e sotto l’effetto di droga

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